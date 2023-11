Κορινθία

Τροχαίο στην Αθηνών – Κορίνθου με θύματα δυο νέα παιδιά

Δύο ακόμα νέοι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο, βυθίζοντας στο πένθος την Κορινθία.

Τραγικό τέλος είχαν δύο νεαροί που επέστρεφαν στα σπίτια τους, στην Κόρινθο, από διασκέδαση στην Αθήνα.

Οι δύο νέοι, λίγο πάνω από 20 ετών, επέβαιναν σε όχημα με δύο ακόμα συνομηλίκους τους, όταν ο οδηγός του, κάτω από άγνωστες αιτίες, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε μπάρες της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα της Κορίνθου, ο ένας νεκρός ήταν εποχικός πυροσβέστης από το Σπαθοβούνι, ο οποίος κατοικούσε στο Λουτράκι. Ήταν 22 ετών.

