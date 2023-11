Σέρρες

Τηλεφωνική απάτη – Σέρρες: Την έπεισαν και… τους έριξε λίρες από το μπαλκόνι

Άλλη μια τηλεφωνική απάτη διαπράχθηκε στην πόλη των Σερρών, με θύμα μια ηλικιωμένη ανυποψίαστη γυναίκα.

Καρπούς απέδωσε πρόσφατη έρευνα των αστυνομικών του Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, καθώς κατέληξε στην εξιχνίαση περίπτωσης τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα των Σερρών epiloges.tv , για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος αλλοδαπού άνδρα, για το αδίκημα της απάτης.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, το απόγευμα της 29ης Σεπτεμβρίου 2023, συνεργός του άνδρα τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενος τον γιατρό και ισχυρίστηκε πως η κόρη της δήθεν έχει τραυματιστεί σε τροχαίο ατύχημα και χρειάζεται άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Μάλιστα, για να είναι ακόμα πιο πειστικοί, μια γυναίκα συνεργός της συμμορίας προσποιούνταν στο τηλέφωνο ότι είναι η κόρη της ηλικιωμένης, που δήθεν είχε τραυματιστεί.

Η γυναίκα έπεσε στη «φάκα» των επιτήδειων και κατάφεραν να της αποσπάσουν 78 χρυσές λίρες αξίας περίπου 31.000 ευρώ. Η ηλικιωμένη έριξε τις λίρες από το μπαλκόνι της κατοικίας της.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Πηγή: Epiloges.tv

