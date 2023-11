Τροχαίο στο Πήλιο: Νταλίκα έπεσε σε αυλάκι (βίντεο)

Μαγνησία

Πανικός επικράτησε στο σημείο του τροχαίου, όπου τα περάσματα της κακοκαιρίας έχουν αφήσει τα «σημάδια» τους.

Λίγο έλειψε να σημειωθεί τραγωδία στον επαρχιακό δρόμο Βόλου – Ζαγοράς, το απόγευμα της Τρίτης, όταν μία νταλίκα έπεσε σε αυλάκι.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τη γέφυρα Γαλανόρεμα, στο ρεύμα προς Βόλο, η οποία έχει υποστεί καταστροφές από τις κακοκαιρίες “Daniel” και “Elias” και ο δρόμος έχει στενέψει.

Ο οδηγός της νταλίκας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες, έπεσε στο αυλάκι στο πλάι του δρόμου, με αποτέλεσμα η νταλίκα να γύρει και να προσγειωθεί σε αναχώματα διπλανού κτήματος.

Στην περιοχή επικράτησε πανικός, με τους κατοίκους και τους διερχόμενους να προσπαθούν να βοηθήσουν με ό, τι μέσο μπορούσαν. Τελικά, γερανός από τον Βόλο έφτασε στο σημείο, για να απομακρύνει το όχημα με ασφάλεια.

