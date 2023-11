Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: έκλεψαν καλώδια και άφησαν τον Λαγκαδά χωρίς ρεύμα

Στα χέρια των Αρχών δύο άνδρες που έκλεψαν καλώδια και ηλεκτρική αντλία από τον δήμο Λαγκαδά. Από τις κολπές καλωδίων, προκλήθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης στην περιοχή.

Εξιχνιάστηκαν διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής καλωδίων και ηλεκτρικής αντλίας στην περιοχή του Λαγκαδά ενώ ως δράστης συνελήφθη 57χρονος.

Οπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 57χρονος την περασμένη εβδομάδα, μαζί με συνεργό του εισήλθαν σε δύο αντλιοστάσια περιοχών του δήμου Λαγκαδά και αφαίρεσαν καλώδια και ηλεκτρική αντλία, ενώ προκάλεσαν φθορές σε μετρητή ρεύματος, σε πάνελ και λαμαρίνες. Σημειώνεται ότι από τις κλοπές των παραπάνω καλωδίων προκλήθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού στην περιοχή του Δενδροποτάμου,βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, περιμετρικά και εσωτερικά της περίφραξης της οικίας του 57χρονου, πληθώρα καμένων πλαστικών περιβλημάτων καλωδίων και 18,5 κιλά κομμένων χάλκινων καλωδίων, ενώ σταθμευμένο όχημα της συμβίας του, διαπιστώθηκε να φέρει πινακίδες κυκλοφορίας άλλου οχήματος ιδιοκτησίας του ίδιου.Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

