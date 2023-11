Θεσσαλονίκη

Ανήλικοι λήστεψαν εκπαιδευτικό: Τους ασκήθηκε δίωξη για κακούργημα

Αντιμέτωποι με την Δικαιοσύνη, μετά από την δίωξη τους σε βαθμό κακουργήματος είναι οι τρεις έφηβοι, που λήστεψαν εκπαιδευτικό. Πως συνέβη το περιστατικό.

Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών ανηλίκων που συνελήφθησαν επειδή λήστεψαν, με τη χρήση σωματικής βίας, εκπαιδευτικό. Οι τρεις νεαροί (15, 16 και 17 ετών) διώκονται για ληστεία από κοινού και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον 1ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό συνέβη, χθες το μεσημέρι, στην περιοχή του Κορδελιού. Οι τρεις ανήλικοι πλησίασαν τον 54χρονο, υποδιευθυντή Λυκείου και άλλους τρεις συναδέλφους του, που κάπνιζαν έξω από το προαύλιο του σχολείου. Αρχικά τους ρώτησαν σε πόση ώρα είναι το διάλειμμα του σχολείου, ενώ ύστερα από λίγη ώρα και καθώς ο 54χρονος πήγαινε να αγοράσει τσιγάρα από κατάστημα ψιλικών τού επιτέθηκαν με γροθιές, αρπάζοντας μία χρυσή αλυσίδα με σταυρό και βέρα.

Τυχαία περνούσαν από το σημείο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, που βοήθησαν τον εκπαιδευτικό να σηκωθεί, προσφέροντάς του τις πρώτες βοήθειες. Ακολούθησαν αστυνομικές αναζητήσεις που οδήγησαν στη σύλληψη των τριών ανηλίκων- δύο ημεδαποί κι ένας αλλοδαπός.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη ο 36χρονος θείος του αλλοδαπού διότι στην κατοχή του βρέθηκε ο σταυρός. Ο ίδιος παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Πλημμελειοδικείο για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

