Πάτρα: Ανήλικοι 9 ως 12 ετών έκλεβαν καταστήματα

Πώς οι μικροί παραβάτες κατέστρωναν σχέδιο και κατόρθωναν να αποσπάσουν την προσοχή του εκάστοτε καταστηματάρχη.

Παρά τη μικρή τους ηλικία, δρούσαν τόσο οργανωμένα όσο και ενήλικες κλέφτες. Ο λόγος για τέσσερα πιτσιρίκια μόλις 9, 11 (δύο από αυτά) και 12 χρόνων στην Πάτρα, τα οποία έκαναν δυο κλοπές μέσα σε λίγη ώρα σε καταστήματα, ακολουθώντας τη μέθοδο να αποσπούν την προσοχή των εργαζομένων με σκοπό να αρπάξουν ό,τι μπορούσαν.

Τα τρία αδέλφια ηλικίας 12, 11 και 9 χρόνων και ένας 11χρονος φίλος τους μπήκαν αρχικά σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, απασχόλησαν τη μοναδική εργαζόμενη και σε ανύποπτο χρόνο "βούτηξαν" το πορτοφόλι της που είχε μέσα 160 ευρώ. Στη συνέχεια μπήκαν και σε δεύτερο κατάστημα όπου, με τον ίδιο τρόπο, από το ταμείο έκλεψαν 70 ευρώ και από τις προθήκες τρία φορητά ηχεία αθροιστικής αξίας 64 ευρώ.

Στο πλαίσιο των αναζητήσεων που ξεκίνησαν στην Πάτρα μετά τις καταγγελίες των θυμάτων, οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν αργά το βράδυ της Παρασκευής τον έναν ανήλικο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ένα από τα κλεμμένα ηχεία, το οποίο και αποδόθηκε στο κατάστημα.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας πέρασαν χειροπέδες στις δυο μητέρες των ανηλίκων δραστών, και τις οδήγησαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, που τους άσκησε δίωξη για παραμέληση της εποπτείας των παιδιών τους, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα λόγω της μικρής τους ηλικίας.

