Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα - Εκκενώθηκε όλη η πολυκατοικία

Με ποιες δυνάμεις παρενέβη η πυροσβεστική και γιατί αποφασίστηε η προληπτική εκκένωση του κτηρίου.

(εικόνα αρχείου)

Αναστάτωση προκλήθηκε πριν από τα μεσάνυχτα, της Δευτέρας προς Τρίτη όταν ξέσπασε φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα 5όροφης πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, στη Θεσσαλονίκη.

Καπνοί κάλυψαν τους διαδρόμους της πολυκατοικίας και αποφασίστηκε προληπτικά η εκκένωσή της. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησε το Πυροσβεστικό Σώμα.

Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ούτε χρειάστηκε να μεταφερθεί ένοικος στο νοσοκομείο.

Κατεσβέσθη πυρκαγιά σε ισόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 4, 2023

