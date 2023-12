Θεσσαλονίκη

Λαγκαδάς - Ελαιόλαδο: Το πουλούσε στους ανυποψίαστους ως “έξτρα παρθένο”

Με τι ποσότητες συνελήφθη ο επιτήδειος στη συμπρωτεύουσα και πώς διαπιστώθηκε η νοθεία στο εμπόρευμά του.

Στη σύλληψη 39χρονου προχώρησαν Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λαγκαδά έπειτα από τον εντοπισμό 49 δοχείων αμφιβόλου ποιότητας ελαιολάδου για τα οποία παράλληλα στερείτο σχετικών παραστατικών εγγράφων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 49 πλαστικά δοχεία χωρητικότητας 5 λίτρων έκαστο, στα οποία αναγραφόταν πως δήθεν επρόκειτο για «Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο» περιοχής της Ελλάδας.

Όπως διαπιστώθηκε και κατόπιν παράλληλης επικοινωνίας με τον Ε.Φ.Ε.Τ. Θεσσαλονίκης, το περιεχόμενο ήταν διαφορετικής απόχρωσης σε κάθε δοχείο, στερούνταν σχετικής οσμής και βάσει κανονισμών υπήρχαν ελλείψεις ως προς την ορθή επισήμανση του ελαιολάδου. Επιπλέον, ο 39χρονος δεν είχε στην κατοχή του σχετικά παραστατικά έγγραφα που να δικαιολογούν την κατοχή και μεταφορά τους.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή, ενώ για τα κατασχεθέντα δοχεία παραγγέλθηκε προς τον Ε.Φ.Ε.Τ. Θεσσαλονίκης διενέργεια δειγματοληψίας, για εξέταση δειγμάτων ως προς την ποιότητα, τη γνησιότητα και τυχόν επικινδυνότητα για τη δημόσια υγεία.

