Ρόδος: Πλοίο προσέκρουσε στο λιμάνι του νησιού

Πώς συνέβη το περιστατικό και ποια είναι η κατάσταση, του σκάφους, των επιβατών και του πληρώματος.

Ενημερώθηκε τις πρωινές ώρες την Κυριακή η Λιμενική Αρχή Ρόδου, ότι κατά την διαδικασία χειρισμών πρόσδεσης του Ε/Γ πλοίου ''SEA STAR LINDOS'' σημαίας Παλάου στο εμπορικό λιμάνι της Ρόδου, το πλοίο προσέκρουσε στην προβλήτα με το αριστερό πρωραίο τμήμα του.

Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από Φετιγιέ Τουρκίας για Ρόδο, με σαράντα έναν επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος, οι οποίοι αποβιβάσθηκαν με ασφάλεια. Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν η πρόκληση υλικών ζημιών στο πλοίο και στην πύλη ελέγχου Schengen, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ατόμων ούτε παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου απαγορεύτηκε ο απόπλους του ''SEA STAR LINDOS'', μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς και την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που παρακολουθεί το πλοίο, ενώ οι επιβάτες πρόκειται να προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.

