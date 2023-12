Βοιωτία

Βοιωτία-αστυνομικός: Την απειλούσε ότι θα την κάψει ζωντανή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες αποκαλύψεις για τον αστυνομικό και ο ρόλος του γιου της γυναίκας

-

Βαραίνει το κατηγορητήριο για τον 54χρονο αστυνομικό που μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του στην παραλία Διστόμου στην Βοιωτία μετά τις αποκαλύψεις ότι επιτέθηκε και στον γιο της χτυπώντας τον με τσεκούρι αλλά και τις απειλές να την κάψει ζωντανή.

Η άτυχη γυναίκα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, κατέθεσε ότι ο ένστολος πήγε στο χώρο εργασίας της παραβιάζοντας την δικαστική απόφαση που του απαγόρευε να την πλησιάζει και της ζήτησε να είναι ξανά μαζί. Όταν η γυναίκα αρνήθηκε, ο αστυνομικός πήρε ένα μπιτόνι με βενζίνη από το αυτοκίνητό του, την περιέλουσε με αυτήν και απειλούσε ότι θα την πυρπολήσει κρατώντας έναν αναπτήρα. Εκείνη ξέφυγε και έτρεξε στο αστυνομικό τμήμα, όμως ο 54χρονος την ακολούθησε, την εξύβρισε και έβγαλε το μαχαίρι με το οποίο την τραυμάτισε σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Παρών στην επίθεση ήταν ο 26χρονος γιος της γυναίκας, ο οποίος έτρεξε να την βοηθήσει, αλλά ο 54χρονος του επιτέθηκε με ένα τσεκούρι και ένα πριόνι, τραυματίζοντάς τον ελαφρά. Ο εκτός εαυτού δράστης ακινητοποιήθηκε από τους συναδέλφους του, ενώ ο νεαρός πήγε στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια παρέδωσε στους αστυνομικούς της Ασφαλείας τα αιχμηρά αντικείμενα που είχε καταφέρει να του αποσπάσει.

Εκτός από αυτά, στο πορτ μπαγκάζ του τζιπ του αστυνομικού, βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης που είχε μέσα το μισογεμάτο με βενζίνη μπιτόνι, άλλο ένα κυνηγετικό μαχαίρι με λάμα μήκους 12,5 εκατοστών, ένα αεροβόλο πιστόλι με 12 μεταλλικά σφαιρίδια στον γεμιστήρα και ένα φλόγιστρο.

Ο εισαγγελέας Λιβαδειάς άσκησε στον 54χρονο δίωξη για:

απόπειρα ανθρωποκτονίας

επικίνδυνη σωματική βλάβη

ενδοοικογενειακή βία

εξύβριση

παραβάσεις του νόμου περί όπλων

παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Σε βάρος του διατάχθηκε από την πρώτη στιγμή Ένορκη Διοικητική Εξέταση και τέθηκε σε διαθεσιμότητα.