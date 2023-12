Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Εργατικό δυστύχημα: Εργάτης εγκλωβίστηκε σε πλάκες μαρμάρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το δυστύχημα που κο΄στισε τη ζωή στον άτυχο εργαζόμενο.

-

Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 55χρονο σημειώθηκε την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της Θεσσαλονίκης thestival.gr , o άτυχος άνδρας ο οποίος εκτελούσε εργασίες εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε πλάκες μαρμάρων.

Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο 55χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.

Πηγή: Thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ύπνος: Πώς επηρεάζει τη συναισθηματική μας λειτουργία

Αττικόν: Ο Μητσοτάκης επισκέφτηκε τη νέα ΜΑΦ

Τροχαίο στο Ίλιον: Νεκρός οδηγός μηχανής