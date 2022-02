Τοπικά Νέα

ΑΧΕΠΑ: Εισαγγελική παρέμβαση μετά την καταγγελία για κορονοπάρτι στην κοπή της πίτας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο μικροσκόπιο η παραβίαση των υγειονομικών μέτρων

Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε η καταγγελία που έκανε ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Χαράλαμπος Κοροξενός για "κορονοπάρτι" μέσα στο νοσηλευτικό ίδρυμα με αφορμή εκδήλωση κοπής πίτας.

Με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης παραγγέλθηκε προκαταρκτική έρευνα από την αστυνομία για να διαπιστωθεί η βασιμότητα της καταγγελίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί εάν τηρήθηκαν τα υγειονομικά μέτρα, ενώ το αδίκημα που διερευνάται είναι αυτό της παραβίασης των μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τον κ Κοροξενό, η διοίκηση του Νοσοκομείου αποφάσισε να κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα κάνοντας παράλληλα κι ένα πάρτι στο οποίο συμμετείχαν 120 άτομα, σε κλειστό χώρο και χωρίς να τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας.

Από την πλευρά του ο διοικητής του ΑΧΕΠΑ, Παναγιώτης Παντελιάδης, διέψευσε την καταγγελία υποστηρίζοντας πως δεν έγινε κανένα τέτοιο πάρτι και ότι η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τηρήθηκαν ευλαβικά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει όψη και αποκτά τη δική της αναπτυξιακή δυναμική

Εμβόλιο - Γεωργαντάς: Ποιοι θεωρούνται ανεμβολίαστοι χωρίς την τρίτη δόση

Καμπουράκης: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση στο σπίτι του