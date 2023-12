Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Απολογείται ο Νορβηγός - Σήμερα η κηδεία του αστυνομικού (βίντεο)

Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα συγγενείς και φίλοι του άτυχου αστυνομικού.

Συγγενείς και φίλοι θα πουν σήμερα το τελευταίο αντίο στον 32χρονο αστυνομικό που δολοφονήθηκε από τον 44χρονο Νορβηγό σε μπαρ της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, στις 12:00 μ.μ. στην εκκλησία του Αγίου Προδρόμου ενώ η μπάντα της αστυνομίας θα αποδώσει τιμές.

Δεκατρία δίκυκλα της Άμεσης Δράσης και πέντε περιπολικά συνόδευσαν την σορό του 32χρονου αστυνομικού από το νεκροτομείο στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Ταγαράδων.

Την ίδια ώρα απολογείται στον 4ο τακτικό ανακριτή ο 44χρονος Νορβηγός, εις βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.

Συγκεκριμένα, τα κακουργήματα αφορούν τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, ενώ τα πλημμελήματα αφορούν την παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και πιο συγκεκριμένα το μαχαίρι παλάμης, με το οποίο μαχαίρωσε τον 32χρονο και τον κουμπάρο του.

