Κόρινθος: επεισόδιο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στο κέντρο της πόλης (βίντεο)

Πολλές προσαγωγές και συλλήψεις καθώς οι δρόμοι μετατράπηκαν σε "πεδίο μάχης".

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε παραμονή Πρωτοχρονιάς στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου, όταν δύο ομάδες Ρομά, για άγνωστη αιτία, λογομάχησαν έντονα και στη συνέχεια πιάστηκαν στα χέρια, με την κατάσταση να βγαίνει γρήγορα εκτός ελέγχου.

Έντρομοι οι καταστηματάρχες εισήλθαν στους εσωτερικούς χώρους των επιχειρήσεων τους, μένοντας εκεί για ασφάλεια, ενώ πολλοί ήταν οι πολίτες που έτρεχαν στον πεζόδρομο της πόλης για να αποφύγουν όσα εκτόξευαν οι νεαροί.

Στο σημείο κλήθηκαν και έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπου προχώρησαν σε 27 προσαγωγές εκ των οποίων οι 13 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Πηγή: korinthostv.gr

