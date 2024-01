Αχαΐα

Πέθανε η Νανά Δούκα - Φραγκοπούλου

Ο βίος, η πολιτεία και το έργο της μεγάλης κυρίας της ενημέρωσης και των εκδόσεων της Πάτρας.

Έφυγε από τη ζωή η Νανά (Αναστασία) Δούκα – Φραγκοπούλου, μέλος της ιστορικής εκδοτικής οικογένειας Φραγκοπούλου της πόλης των Πατρών, στην οποία ανήκε επί δεκαετίες η εφημερίδα «Πελοπόννησος».

Η Νανά Δούκα γεννήθηκε στην Πάτρα στις 29 Μαΐου 1924, ήταν κόρη του ιδρυτή της εφημερίδας «Πελοπόννησος» Χαράλαμπου Φραγκόπουλου και της Γιώτας Αθανασιάδου. Παντρεύτηκε το 1956 τον Σπύρο Δούκα και το 1958 απέκτησαν την κόρη τους Λήδα, η οποία πέθανε από χρόνια ασθένεια το 1997.

Η Νανά με τον Σπύρο Δούκα διήυθυναν για πολλές δεκαετίες την «Πελοπόννησο» με τις ίδιες αρχές που δίδαξαν ο πατέρας της Χαράλαμπος και οι θείοι της Διονύσης, Ηρακλής και Νίκος Δούκας, οι ιδρυτές δηλαδή της εφημερίδας.

Η εφημερίδα βρισκόταν υπό την διεύθυνση του Σπύρου και της Νανάς Δούκα μέχρι και το έτος 2011. Ύστερα ανέλαβαν οι Γιώργος Πανόπουλος και Θανάσης Λάλας, και στη συνέχεια πέρασε στην ιδιοκτησία του Θόδωρου Λουλούδη, στην οποία τελεί μέχρι και σήμερα.

Η κηδεία της Νανάς Δούκα θα γίνει την Δευτέρα και ώρα 14.00 από τον Ιερό Ναό Αρχαγγέλων, του Α' Κοιμητηρίου Πατρών.

