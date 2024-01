Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο: Νταλίκα δίπλωσε στο δρόμο

Πώς η σύγκρουση οδήγησε το μακρύ όχημα στο να σχηματίσει γωνία κλείνοντας την κυκλοφορία.

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 7 Ιανουαρίου στο Δερβένι Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα μετά από τροχαίο στο οποίο εμπλέκονται και δύο ακόμη ΙΧ επιβατηγά αυτοκίνητα, νταλίκα εξετράπη της πορείας της και δίπλωσε, κοντά στην έξοδο για Λαγυνά, στο ρεύμα εξόδου.

Η κυκλοφορία στο σημείο σε συνδυασμό με τον βροχερό καιρό και την ολισθηρότητα του οδοστρώματος γίνεται με ιδιαίτερη δυσκολία και απαιτείται μεγάλη προσοχή.

