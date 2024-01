Αχαΐα

Ρίο - Κακοκαιρία: Πλημμύρες και δυσκολία στην κυκλοφορία (βίντεο)

Ποια ήταν η άμεση παρέμβαση της Πολιτικής Προστασίας. Ποιοι δρόμοι πλημμύρισαν.

Προβλήματα προκάλεσε την Κυριακή και τη Δευτέρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή οδό του Ρίου, το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Αχαΐα.

Συγκεκριμένα, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των ισχυρών ανέμων προκλήθηκαν πλημμύρες, ωστόσο μετά την παρέμβαση των δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας αποτράπηκε ο εγκλωβισμός οχημάτων μέσα στα νερά.

Εξαιτίας της χιονόπτωσης και του παγετού διεξάγεται με δυσχέρεια και με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων η κυκλοφορία οχημάτων, στην δημοτική οδό που συνδέει το χωριό Περιστέρα με το χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων.

