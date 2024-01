Αχαΐα

Αχαΐα - Τροχαίο: Μετωπική σύγκρουση με τραυματίες (εικόνες)

Πως και γιατί τα δύο οχήματα βρέθηκαν σοτ ίδιο ρεύμα με αποτέλεσμα να συκγρουστούν και μάλιστα μετωπικά.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, στα Σπάτα Αχαΐας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ενημερωτική ιστοσελίδα της Πελοποννήσου patrisnews.gr , δύο ΙΧ επιβατηγά κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκαν μετωπικά με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων, δύο επιβαινόντων του ενός οχήματος και ενός ακόμη, του δεύτερου οχήματος

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών Ηλείας για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, με επικεφαλής τον αναπληρωτή Διοικητή Πυραγό Θεόδωρο Λάττα, ενώ οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο. Έρευνες για τις συνθήκες του τροχαίου διεξάγουν τα στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Κάτω Αχαγιάς Αχαΐας.

