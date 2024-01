Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι - Εξαφάνιση 31χρονου: Έρευνες για 10η μέρα, εν... αναμονή συλλήψεων

Συνεχίζεται για 10η μέρα η αγωνία για τον 31χρονο Μπάμπη. "Χτενίζουν" την περιοχή οι αρχές. Για έγκλημα μιλά η οικογένεια του που προαναγγέλει συλλήψεις και ποινικές διώξεις.

Συνεχίζονται για 10η ημέρα οι έρευνες για τον 31χρονο Μπάμπη, ο οποίος εξαφανίστηκε από την περιοχή του Μεσολογγίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις πρώτες μέρες της επόμενης εβδομάδας αναμένονται εξελίξες, ενώ οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν μέχρι και σε συλλήψεις.

Το Σάββατο οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην περιοχή του αεροδρομίου στο Μεσολόγγι καθώς εκεί εντοπίστηκε από κάμερες το τζιπ του κρεοπώλη.

Η περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσκολη καθώς αποτελείται από πυκνή βλάστηση αλλά και βάλτους κάτι που δυσχεραίνει το έργο των Αρχών, οι οποίες επιστράτευσαν μέχρι και δύτες για να ερευνήσουν την λιμνοθάλασσα της περιοχής.

Δικηγόρος οικογένειας 31χρονου: "Εγκληματική ενέργεια με σχέδιο και γνωστό κίνητρο"

Ο Κώστας Δημόπουλος, δικηγόρος της μητέρας και των αδελφών του 31χρονου αγνοούμενου, μιλώντας για την εξαφάνιση του Μπάμπη, ο οποίος έκανε λόγο για «μεθοδευμένη και με σχέδιο ενέργεια, που έγινε από άνθρωπο που γνωρίζει την περιοχή η οποία έχει πολλές ιδιαιτερότητες, πιθανώς με συνεργό».

«Είμαστε κοντά στην άσκηση ποινικής δίωξης με βάση ευρήματα που έχουν στην διάθεση τους οι Αρχές. Υπάρχουν στοιχεία που συνδέουν την μέχρι τώρα έρευνα με την άσκηση ποινικής δίωξης», τόνισε ο δικηγόρος, προσθέτοντας ότι «ευχή όλων είναι να έχουμε την αλήθεια για αυτή την εγκληματική ενέργεια και η μητέρα και οι αδελφές του να μάθουν τι έχει γίνει. Έχουν περάσει αρκετές ημέρες, το απεύχομαι, αλλά εκτιμώ ότι υπάρχει εγκληματική ενέργεια».

Όπως παραδέχθηκε, χωρίς να θελήσει να δώσει άλλες πληροφορίες, ο κλώνος του κινητού του 31χρονου, που δημιουργήθηκε και ελέγχθηκε από τους αστυνομικούς, καθώς το κινητό του Μπάμπη ήταν συνδεδεμένο με το κινητό της αδελφής του, έχει δώσει πολλά στοιχεία και ουσιαστικά έχει «υποδείξει» τι συνέβη, σημειώνοντας ότι «έχουμε τουλάχιστον το κίνητρο, είναι οικονομικό, τα χρήματα που του χρωστούσαν».

Μιλώντας για τον άνθρωπο που είδες τελευταίος τον 31χρονο και θεωρείται ύποπτος τουλάχιστον από την οικογένεια του Μπάμπη, «δεν έχει πει ούτε μια αλήθεια, δεν έχω ξαναδεί σε υπόθεση τόσες αντιφάσεις σε τόσο λίγες ημέρες και ώρες».

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας αναμένουν την ολοκλήρωση της ανάκτησης των ηλεκτρονικών πειστηρίων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για κινητά τηλέφωνα και επικοινωνίες χωρίς να αποκλείουν να καλέσουν εκ νέου για κατάθεση τον βασικό ύποπτο της υπόθεσης για την εξαφάνιση του Μπάμπη στο Μεσολόγγι.

Ήδη έχουν ανακτηθεί δεδομένα τα οποία τους δείχνουν το δρόμο για τη λύση του μυστηρίου που είναι μόνιμο θέμα συζήτησης στην περιοχή εδώ και μία εβδομάδα.

O ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, που έχει κληθεί από την οικογένεια για να συνδράμει στις έρευνες δήλωσε πως: "Το σημείο που άφησε τον Μπάμπη με το σημείο του σπιτιού του είναι επτά με οκτώ λεπτά, το έκανα δύο φορές και το χρονομέτρησα με τον συνεργάτη μου. Αυτός χάνεται για μία ώρα. Σύμφωνα με τις κάμερες. Δεν μπορεί να τη δικαιολογήσει αυτή τη μία ώρα και λέει ότι δεν θυμάται. Έκανα χρήση λέει και δεν θυμάμαι."

