Μεσολόγγι - Εξαφάνιση 31χρονου: Έρευνες με δύτη σε βάλτους (εικόνες)

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του 31χρονου από το Μεσολόγγι. "Χτενίζουν" την περιοχή οι αρχές. Για έγκλημα μιλά η οικογένεια του που προαναγγέλει συλλήψεις και ποινικές διώξεις.

Συνεχίζεται η αγωνία για τον 31χρονο Μπάμπη που τα ίχνη του έχουν εξαφανιστεί από την περιοχή του Μεσολογγίου εδώ και 9 ημέρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην περιοχή του αεροδρομίου στο Μεσολόγγι καθώς εκεί εντοπίστηκε από κάμερες το τζιπ του κρεοπώλη.

Η περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσκολη καθώς αποτελείται από πυκνή βλάστηση αλλά και βάλτους κάτι που δυσχεραίνει το έργο των Αρχών.

Για τον εντοπισμό του 31χρονου, συμμετέχουν στις έρευνες πεζοπόρα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αστυνομικοί και 2 drones της Πυροσβεστικής που σαρώνουν την περιοχή.

Στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών Αθήνας, ενώ μέχρι στιγμής, δεν έχει μπει στο “κάδρο” των αρχών κάποιος ύποπτος.

Είμαστε κοντά στην εξιχνίαση της υπόθεσης εξαφάνισης στο Μεσολόγγι", είπε στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» το πρωί του Σαββάτου ο Κώστας Δημόπουλος, δικηγόρος της μητέρας και των αδελφών του 31χρονου αγνοούμενου, μιλώντας για την εξαφάνιση του Μπάμπη, ο οποίος έκανε λόγο για «μεθοδευμένη και με σχέδιο ενέργεια, που έγινε από άνθρωπο που γνωρίζει την περιοχή η οποία έχει πολλές ιδιαιτερότητες, πιθανώς με συνεργό».

Πηγή εικόνων: Γιώργος Παυλάκης / Onairnews.gr





