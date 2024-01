Θεσσαλονίκη

Νεοχωρούδα: “Ρήμαξαν” τα καντήλια στο νεκροταφείο

Πως αποκαλύφθηκε η δράση των νεαρών γυναικών που είχαν ρημάξει τα καντήλια στο νεκροταφείο της Νεοχωρούδας

Πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο περιπολιών για την αστυνόμευση της ευρύτερης περιοχής της Νεοχωρούδας και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, πρωινές ώρες του Σαββάτου συνέλαβε δύο άτομα, διότι στο όχημα που επέβαιναν βρέθηκαν, στο χώρο των αποσκευών και στη θέση του συνοδηγού, συνολικά 14 μπρούτζινα καντηλάκια μνημάτων.

Πρόκειται για δύο 22χρονες ημεδαπές, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ωραιοκάστρου.

Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών προέκυψε ότι τα προαναφερόμενα αντικείμενα είχαν αφαιρεθεί λίγο νωρίτερα, από μνήματα κοιμητηρίων της Νεοχωρούδας ενώ επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κατσαβίδια και μία βαριοπούλα.

Οι συλληφθείσες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.





