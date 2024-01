Εύβοια

Εύβοια: Αγροτικό έπεσε σε ρεματιά - Νεκρός ο οδηγός

Τραγωδία στην Εύβοια, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς το όχημα που οδηγούσε έπεσε σε ρεματιά.

Νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε την Πέμπτη το απόγευμα στην Εύβοια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ενημερωτικής ιστοσελίδας του νησιού evima.gr , άνδρας ηλικίας περίπου 60 ετών βρέθηκε νεκρός μέσα στο αγροτικό του όχημα το οποίο εξετράπη και έπεσε σε ρεματιά 7 μέτρων στην Αμυγδαλιά Καρύστου.

Τον άτυχο άνδρα είδε περαστικός και ενημέρωσε αμέσως το Αστυνομικό Τμήμα Καρύστου.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις του αστυνομικού τμήματος της Καρύστου και εξετάζουν τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.

