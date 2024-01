Μεσσηνία

Μεσσήνη - Δυστύχημα: Συγκρούστηκε με δικυκλιστή, τον σκότωσε κι εξαφανίστηκε

Πώς συνέβη το δυστύχημα που έκοψε το νήμα της ζωής του μοτοσικλετιστή. Ποιες υποθέσεις κάνει η Αστυνομία.

Τροχαίο δυστύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε την Πέμπτη στη Μεσσήνη με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 48χρονου οδηγού μηχανής.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ Καλαμάτας, η μηχανή την οποία οδηγούσε ο 48χρονος συγκρούστηκε με ΙΧ όχημα στην 7η επαρχιακή οδό, στην έξοδο της Μεσσήνης.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο οδηγός της μηχανής βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός του ΙΧ οχήματος το εγκατέλειψε στο σημείο και αναζητείται.

Προανάκριση για τα αιτία του δυστυχήματος διενεργεί το Α.Τ. Μεσσήνης, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο το αυτοκίνητο να ήταν κλεμμένο.

