Μεσσηνία

ΕΛΤΑ Μεσσήνης: ένοπλη ληστεία μετά την χρηματαποστολή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καλά διαβασμένοι και έτοιμο για όλα φαίνεται πως ήταν οι δράστες που διέφυγαν αρπάζοντας μεγάλο ποσό.

-

Ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο υποκατάστημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων στη Μεσσήνη.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες η ληστεία έγινε στις 7:15 το πρωί, ελάχιστα λεπτά από την άφιξη της χρηματαποστολής.

Τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά έσπασαν με βαριοπούλα τη τζαμαρία και με την απειλή όπλου απέσπασαν μεγάλο χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου δεν μπορεί ακόμα να προσδιοριστεί, αλλά υπολογίζεται οτι ξεπερνάει τις 100.000 ευρω.

Ενας εκ των τριών περίμενε κρατώντας όπλο - πιθανόν Καλάσνικοφ- στην είσοδο και οι άλλοι δυο, έχοντας κι αυτοί πιστόλια , μπήκαν στο υποκατάστημα και πήραν τα χρήματα.

Μετα τη ληστεία επιβιβάστηκαν σε όχημα και διέφυγαν.

Αυτή την ώρα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών, που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών.

Πάντως δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός κανενός εκ των 4 εργαζομένων, που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο υποκατάστημα.

Πηγή: eleftheriaonline.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πτώση Canadair: Η Βουλή υιοθετεί το αγέννητο παιδί του Χρήστου Μουλά

Φωτιά στη Ρόδο - Ελάφια: Γέννησε τον Νικήτα και μετά κάηκε ζωντανή (εικόνα)

Κασιδιάρης - Σπαρτιάτες: “Φωτιές” από την στήριξη Φλώρου για τον Δήμο Αθηναίων