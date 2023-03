Πιερία

Πιερία: Τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτες (εικόνες)

Νεκροί και οι δυο νέοι, οδηγοί των μηχανών. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και δυο πεζοί.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σε παράπλευρη οδό της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Το δυστύχημα συνέβη χθες το βράδυ στην ανατολική παράπλευρη οδό της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο 427 χιλιόμετρο, στην περιοχή του Βαρικού Πιερίας, όταν δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 22χρονος συγκρούσθηκε με δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε 20χρονος.

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους οι δύο οδηγοί και τραυματίστηκαν δύο πεζοί ηλικίας 21 και 17 ετών.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κατερίνης.

Εικόνες: olympusmera.gr

