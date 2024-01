Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι - Αχελώος: Νέα έρευνα για τον αγνοούμενο κολυμβητή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται το πρωί της Κυριακής η αγωνιώδης αναζήτηση του άνδρα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στα νερά του ποταμού.

-

Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου απόψε οι έρευνες της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας στον ποταμό Αχελώο, στην περιοχή του Μεσολογγίου, για τον εντοπισμό του 28χρονου υπηκόου Νεπάλ, ο οποίος αγνοείται από τις απογευματινές ώρες, οπότε είχε πάει στο σημείο για ψάρεμα και μπάνιο, μαζί με μία γυναίκα

Όπως κατέθεσε η γυναίκα, 28χρονος έκανε βουτιά και παρασύρθηκε από τα νερά. Ένας άλλος μάρτυρας λέει ότι τον είδε να κουνάει τα χέρια μέσα στο νερό.

Οι έρευνες συνεχίζονται το πρωί της Κυριακής με το πρώτο φως της ημέρας, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί ο υπεύθυνος του φράγματος της περιοχής, ώστε να σταματήσει η ροή του νερού, προκειμένου να πέσει η στάθμη του.

Στις έρευνες το Σάββατο πήραν μέρος έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, η ομάδα ορμητικών νερών της 6ης ΕΜΑΚ και η ομάδα Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της Δυτικής Ελλάδας, μαζί με αστυνομικούς.

Στην έρευνα παίρνει μέρος και κλιμάκιο εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Πηγή εικόνων: onairnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Περιστέρι: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα

Τριών Ιεραρχών: Αργία μόνο για τα σχολεία από φέτος

“Αρένα”: Αναδοχή και υιοθεσία στην εκπομπή της Κυριακής (βίντεο)