Κακοκαιρία “Avgi” - Εθνική Οδός: απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων

Σε ποια τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου, απαγορεύεται η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων. Από πότε ισχύει το μέτρο και μέχρο πότε.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται σε περιοχές του εθνικού δικτύου λόγω της κακοκαιρίας "Avgi" που χτυπά τη χώρα μας τις τελευταίες ώρες .

Με αποφάσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και των κατά τόπο αρμόδιων Διευθύνσεων Αστυνομίας, από 20.00 ώρα σήμερα (29/01/2024) έως 10.00 ώρα της Τετάρτης (31/01/2024) απαγορεύεται η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπομένου βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού από όρια νομών Πιερίας/Θεσσαλονίκης έως Αθήνα (Κόμβο Καλυφτάκη), ανεξαρτήτως χρήσης αντιολισθητικών αλυσίδων, για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας προς τον σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων και λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων.

Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται:

Οχήματα οδικής βοήθειας

Φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι

Οχήματα εκτάκτου ανάγκης

Η ανωτέρω κυκλοφοριακή ρύθμιση δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιβάλλουν.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οδικό άξονα Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας

Για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και προς τον σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, από την 18:00΄ ώρα σήμερα 29-1-2024 και έως την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης οδικής σήμανσης θα διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας ως εξής:

Από τη χ/θ 18,000 έως τη χ/θ 20,000, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Από τη χ/θ 57,000 έως τη χ/θ 55,500, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι με Απόφαση του Διευθυντή Τροχαίας Αττικής από την 22.00΄ ώρα σήμερα 29-1-2024 τα αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών οφείλουν να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά κατά την κυκλοφορία τους στο σύνολο του οδικού δικτύου του Ν. Αττικής.

Παρακαλούνται οι οδηγοί εν λόγω οχημάτων να αποφύγουν την κίνησή τους στα ανωτέρω οδικά τμήματα προς αποφυγή ταλαιπωρίας τους και δημιουργίας πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

