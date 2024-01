Φλώρινα

Φλώρινα - Σπίτι “οπλοστάσιο”: Προφυλακιστέα η γυναίκα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχυρίστηκε στην αστυνομική του κατάθεση ο άνδρας. Πότε θα γίνει η δική του απολογία στον ανακριτή.

-

Προφυλακιστέα κρίθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα η 57χρονη στη Φλώρινα, στο σπίτι της οποίας και του 54χρονου συντρόφου της βρέθηκε οπλισμός.

Ο 54χρονος ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας πως ήταν συλλέκτης διαφόρων οπλικών συστημάτων, πράγματα που αναμένεται να πει και την Παρασκευή (02/02) στη δική του απολογία.

Ο γιος του ζευγαριού, σε δηλώσεις του σε τοπικό σταθμό της ΕΡΤ, τόνισε πως η μητέρα του αλλά και ο ίδιος δεν γνώριζαν την ύπαρξη όλων αυτών των οπλικών συστημάτων υπογραμμίζοντας ότι «ο πατέρας μου είναι εθνοφύλακας και βραβευμένος σκοπευτής από τον στρατό. Δεν έχει ποινικό Μητρώο και ποτέ δεν μας έδειξε ότι ασχολείται με κάτι παράνομο».

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόφυλα ζευγάρια - Βορίδης: Δεν υπάρχει “δεξιά συνιστώσα”, κανείς δεν πιέζει κανείς να ψηφίσει “ναι”

Έβρος - Θάνατος βρέφους: Ποντίκια είχαν δαγκώσει και “κόψει κομμάτια” από την αδελφή του

Εύβοια: Επιτέθηκε στον ΑμεΑ γιο της συζύγου του με πυρακτωμένο σίδερο