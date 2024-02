Φωτιά στην Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Θεσσαλονίκη

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στη Θεσσαλονίκη έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής.

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα έξω από το χωριό Κύμινα της Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της επιχείρησης κατάσβεσης από την Πυροσβεστική. Η φωτιά καίει ξηρά χόρτα και καλάμια.

Επί τόπου επιχειρούν 12 πυροσβέστες που έφτασαν με έξι οχήματα. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που φτάνουν μέχρι την ΠΑΘΕ.

Για το συμβάν, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 15:30. Μέχρι και αυτήν την ώρα δεν έχει καταγραφεί τραυματισμός, ενώ οι φλόγες δεν φαίνεται να απειλούν κατοικημένη περιοχή.

Η επιχείρηση κατάσβεσης είναι σε εξέλιξη.

