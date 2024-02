Μαγνησία

Μια φώκια κολυμπά στο λιμάνι του Βόλου (εικόνες)

Πώς βρέθηκε στο λιμάνι το άτυχο θηλαστικό. Δείτε πόσο ενθουσιασμένοι είναι οι ντόπιοι που την εντόπισαν.

Mια χαριτωμένη φώκια του είδους “μονάχους μονάχους” κάνει τις τελευταίες ημέρες τις βόλτες της στο λιμάνι του Βόλου.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης TheNewspaper.gr , πολλοί είναι οι Βολιώτες που έμειναν έκπληκτοι βλέποντας σε απόσταση αναπνοής από την προβλήτα να παίρνει το… “μπάνιο” της μία φώκια, κάνοντας μάλιστα και τα δικά της παιχνίδια.

Ειδικοί εκτιμούν ότι η φώκια ήρθε από το θαλάσσιο πάρκο της Αλοννήσου και έφτασε στον Παγασητικό ακολουθώντας κάποιο πλοίο, χάνοντας δηλαδή τον προσανατολισμό της.

