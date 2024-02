Ηράκλειο

Ηράκλειο: Κλείνει το Αεροδρόμιο – Τι θα γίνει με τις πτήσεις

Ποιες ημερομηνίες θα παραμείνει εκτός λειτουργίας ο αεροσταθμός. Ποιοι οι εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης στο νησί.

-

Κλειστό για πέντε μέρες θα παραμείνει το διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» προκειμένου να γίνουν προγραμματισμένες τεχνικές εργασίες στο διάδρομο προσγείωσης – απογείωσης. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, το αεροδρόμιο θα κλείσει από τις 19 έως τις 24 Φεβρουαρίου. Οι αεροπορικές εταιρίες ανακοίνωσαν ότι, με βάση τις τροποποιήσεις στα προγράμματα πτήσεών τους από και προς το διεθνές αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται είτε μέσω των αεροδρομίων Χανίων και Σητείας είτε ακτοπλοϊκώς.

Όπως αναφέρει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας:

«Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α/ Η.A.S.P.-Hellenic Aviation Service Provider) ανακοινώνει στο επιβατικό κοινό την αεροπορική οδηγία (ΝΟΤΑΜ), για τις εργασίες αναβάθμισης υποδομών των διαδρόμων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου “Νίκος Καζαντζάκης”.

Ειδικότερα, η notam που θα ισχύσει από την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 10:30 το πρωί, έως το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00 το μεσημέρι, προβλέπει ότι και οι δυο διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης στο Διεθνή Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» θα παραμείνουν κλειστοί προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα τεχνικά έργα για την συντήρηση του οδοστρώματος.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης των υποδομών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, θα πραγματοποιούνται, εφόσον απαιτηθεί, μόνο αεροδιακομιδές από πτητικά μέσα (ελικόπτερα).

Οι εργασίες γίνονται με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας του αεροδρομίου. H αναβάθμιση του οδοστρώματος σε συνδυασμό με την αντικατάσταση των κλιματιστικών μονάδων του «Νίκος Καζαντζάκης» θα βελτιώσουν και το επίπεδο εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού».

