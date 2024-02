Ηράκλειο

Ηράκλειο - Τροχαίο με μηχανή: στη ΜΕΘ νεαρός άνδρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των δύο νεαρών που επέβαιναν στη μηχανή.

-

(εικόνα αρχείου)

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με δύο νεαρούς 23 ετών σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 02/02 στη λεωφόρο Κνωσού στο Ηράκλειο, κάτω από την αερογέφυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretapost, οι δύο νεαροί επέβαιναν σε ένα δίκυκλο, αλλά οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με αναφορές, ο ένας από τους δύο που δε φορούσε κράνος, έχει τραυματιστεί σοβαρά , ενώ ο δεύτερος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν τους νεαρούς τραυματίες στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Ο ένας από τους δύο νεαρούς σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες νοσηλεύεται στην εντατική του Βενιζέλειου. Κρίθηκε σκόπιμο να νοσηλευτεί στη ΜΕΘ, από τη στιγμή που η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες – Μαρινάκης: Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα ενίσχυσης

Κεντρική Τράπεζα Τουρκίας: “Βόμβα” με την παραίτηση της Ερκάν

Κερατσίνι: συνελήφθη ηλικιωμένος για βιασμό ανήλικης