Εργατικό δυστύχημα στην Εύβοια

Πως έχασε την ζωή του ένας 50χρονος άνδρας κατά την διάρκεια εργασιών.

Θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου σε γνωστό εργοστάσιο στο Βασιλικό Ευβοίας.

Το εργατικό δυστύχημα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έγινε όταν δύο εργαζόμενοι δούλευαν επάνω σε κουβούκλιο γερανοφόρου οχήματος.

Το κουβούκλιο φαίνεται να έφυγε από τη θέση του με αποτέλεσμα οι δύο εργάτες που βρισκόντουσαν πάνω σε αυτό να πέσουν από μεγάλο ύψος στο έδαφος.

Ό ένας εργάτης σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες εντοπίστηκε νεκρός και ο άλλος σοβαρά τραυματισμένος. O 50χρονος που έχασε την ζωή του μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Χαλκίδας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: evima.gr

