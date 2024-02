Ηλεία

Αμαλιάδα: Φωτιά στο Κρυονέρι

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στο Κρυονέρι, Αμαλιάδας έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε δασική έκταση στην περιοχή, Κρυονέρι, του Δήμου Ήλιδας, στην Ηλεία.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις πυρόσβεσης αναμένεται να ενισχυθούν με 20 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και έξι οχήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Kρυονέρι Αμαλιάδας στην Ηλεία. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 8 οχήματα και μεταβαίνουν 20 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 11, 2024

