Ηράκλειο: κολώνα φωτισμού “ξηλώθηκε” από τον άνεμο (εικόνες)

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, έχουν επιφέρει προβλήματα.

Από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, θυελλώδεις νότιοι άνεμοι «σαρώνουν» την Κρήτη, με το σκηνικό του καιρού να συνεχίζεται και την Κυριακή.

Αποτέλεσμα των θυελλωθών ανέμων ήταν να υπάρξουν μικρά προβλήματα κατά τόπους.

Πιο συγκεκριμένα, από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός, όταν κολώνα φωτισμού έπεσε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής στο Ηράκλειο.

Η κολώνα έπεσε στο έδαφος, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, λίγο μετά το Βενιζέλειο Νοσοκομείο, πριν τις αρχαιότητες της Κνωσού.

