Καβάλα: Ξυλοδαρμός ανηλίκου από 10 άτομα στο κέντρο της πόλης (βίντεο)

Σοκαρισμένοι οι περαστικοί έτρεξαν να συνδράμουν το νεαρό και να ειδοποιήσουν ΕΛΑΣ και ΕΚΑΒ.

Ένα επεισόδιο άγριου ξυλοδαρμού σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 22 Φεβρουαρίου λίγο μετά τις 21.00 στο κέντρο της Καβάλας. Συγκεκριμένα στον Δημοτικό Κήπο, περαστικοί εντόπισαν έκπληκτοι μια ομάδα 10 νεαρών να χτυπά και γρονθοκοπεί έναν νεαρό που βρισκόταν στο έδαφος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες οι σοκαρισμένοι πολίτες έσπευσαν να βοηθήσουν τον νεαρό. Όπως τονίζουν, δεν γνωρίζουν πώς ξεκίνησε το επεισόδιο, χαρακτηρίζουν όμως πολύ βίαια τα χτυπήματα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία η οποία έχει στην διάθεσή της και βιντεοληπτικό υλικό, και η οποία την Παρασκευή το βράδυ συνέλαβε τρία άτομα για την υπόθεση με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Οι συλληφθέντες είναι άντρες ηλικίας 17, 27 και 38 ετών και μέλη της ίδιας παρέας. Σύμφωνα με την αστυνομία το επεισόδιο οφείλεται σε προσωπικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους οι εμπλεκόμενοι, ωστόσο δεν υπάρχει κάποια σαφής εξήγηση για τους λόγους για τους οποίους η επίλυση της διαφοράς εξελίχθηκε σε τόσο άγριο ξυλοδαρμό.

