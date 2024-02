Κέρκυρα

Κέρκυρα: Νεαροί βανδάλισαν δεκάδες παρκαρισμένα αυτοκίνητα

Τουλάχιστον 30 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων τα βρήκαν το πρωί με σπασμένους καθρέφτες. Συνελήφθησαν τρεις νέοι κι αναζητείται ακόμη ένας.

-

Τρεις νεαροί ηλικίας 21 ετών συνελήφθησαν για φθορές ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, ενώ αναζητείται ένας ακόμα συνεργός τους.

Οι νεαροί το βράδυ της Παρασκευής έσπασαν τους καθρέφτες 30 περίπου παρκαρισμένων αυτοκινήτων στην περιοχή της σπηλιάς, στην Κέρκυρα.

