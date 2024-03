Ηράκλειο

Ηράκλειο – Καταγγελία: Δασκάλα έδεσε μαθητή στην καρέκλα με χαρτοταινία

Απίστευτη καταγγελία για δασκάλα δημοτικού σχολείου στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Μία απίστευτη καταγγελία έγινε στο Cretalive για τον τρόπο με τον οποίο δασκάλα σε δημοτικό σχολείο του Μασταμπά στο Ηράκλειο, έκρινε ότι θα μπορούσε να "συμμορφώσει" έναν 8χρονο μαθητή που δεν καθόταν ήσυχα!

Συγκεκριμένα, όπως κατήγγειλε η μητέρα του παιδιού, η δασκάλα φέρεται να έδεσε το παιδί με χαρτοταινία στην καρέκλα, γιατί δεν ήταν φρόνιμο! Κρίνοντας, προφανώς, ότι έτσι θα υπάρξει «συμμόρφωση και μάθηση ορίων εντός τάξης» όπως φέρεται να είπε...

Το παιδάκι μίλησε για το περιστατικό, μετά από μέρες, στη μητέρα του, τυχαία, κι εκείνη ενημέρωσε την κοινωνική λειτουργό.

Η κοινωνική λειτουργός, ακολούθως, ενημέρωσε τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου κι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ζήτησε εξηγήσεις από το σχολείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από το σχολείο φέρονται να υποστήριξαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι αλλά επειδή η κοινωνική λειτουργός επέμεινε, εξετάζουν και πάλι το θέμα.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης φέρεται να ζήτησε από τη μητέρα να μην προχωρήσει σε καταγγελία και να το αφήσουν στην κοινωνική λειτουργό.

Η δασκάλα μίλησε με την μητέρα τηλεφωνικά και της είπε πως έγινε για μια φορά και δεν θα επαναληφθεί...

Ωστόσο, φέρεται να ανέφερε στη μητέρα ότι το θέμα δεν θα πρέπει να φτάσει στα άκρα και πως η συμπεριφορά του παιδιού πηγάζει από το οικογενειακό περιβάλλον...

