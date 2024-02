Δωδεκανήσα

Ρόδος: Δασκάλα κατηγορείται ότι χτύπησε παιδί στο φάσμα του αυτισμού

Σύμφωνα με την καταγγελία το περιστατικό συνέβη στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο της Ρόδου, με τον μαθητή να δέχεται χτύπημα στο πρόσωπο.

Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου κατηγορούμενη για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου και δη παιδιού στο φάσμα του αυτισμού θα καθίσει την 8η Μαρτίου 2024 μια εκπαιδευτικός.

Της αποδίδεται ότι την 1η Μαρτίου 2022 από πρόθεση προκάλεσε κάκωση σε ανήλικο το οποίο βρισκόταν υπό την προστασία της και συγκεκριμένα, ενώ εργαζόταν ως γυμνάστρια σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στην νότια πλευρά του νησιού, από πρόθεση, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, χτύπησε στο πρόσωπο ανήλικο μαθητή της προκαλώντας του ερυθρότητα δέρματος, ήπιο οίδημα αμφοτέρων ζυγωματοπαρειακών χωρών και οπίσθιας τραχηλικής χώρας, εκχύμωση παρειακής χώρας και εκχύμωση δεξιάς πηχεοκαρπικής.

Η έρευνα για την υπόθεση κινήθηκε μετά από μήνυση της μητέρας του παιδιού που τόνισε ότι το παιδί μετά την άφιξή του στο σπίτι ήταν κατακόκκινο αλλά δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία και πίστεψε ότι ήταν από το παιχνίδι και την ένταση της ημέρας. Στην πορεία διαπίστωσε ότι ήταν χτυπημένο και της είπε ότι το είχε χτυπήσει η εκπαιδευτικός.

Ισχυρίστηκε ότι ενημέρωσε τότε την διευθύντρια του σχολείου που αμφισβήτησε την καταγγελία και υποστήριξε ότι στην αρχή της σχολικής χρονιάς η ίδια εκπαιδευτικός είχε δέσει τα πόδια του μικρού στο σχολείο κατά την ώρα της γυμναστικής και όταν είχε ερωτηθεί τι έχει συμβεί το παρουσίασε ότι το έκανε για παιχνίδι!

Η μητέρα μάλιστα κατέστησε σαφές ότι το παιδί όντας στο φάσμα του αυτισμού δεν λέει ποτέ ψέματα και ήταν διαρκώς στεναχωρημένο και εμφανώς φοβισμένο.

Η κατηγορούμενη αρνήθηκε τα όσα της αποδίδονται λέγοντας ότι το παιδί χτυπήθηκε μόνο του και ότι η ίδια το σήκωσε ενώ η ΕΔΕ που διενεργήθηκε προς έλεγχο του περιστατικού ήταν απαλλακτική.

Ως συνήγορος για την υποστήριξη της κατηγορίας παρίσταται ο κ. Ιωάννης Κοκκινογένης.

