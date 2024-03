Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: φωτιά σε χώρο στάθμευσης (βίντεο)

Στις φλόγες τυλίχθηκαν οχήματα που βρίσκονταν στον χώρο στάθμευσης.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, από φωτιά που ξέσπασε σε χώρο στάθμευσης στην περιοχή των Σφαγείων στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, στις 7 παρά είκοσι το πρωί της Πέμπτης, η υπηρεσία, δέχτηκε κλήση καθώς τυλίχθηκαν στις φλόγες ένα φορτηγό αλλά και μία βάρκα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η πυρκαγιά ξέσπασε αρχικά σε κάδο και έπειτα εξαπλώθηκε και στα οχήματα.

Η φωτιά φαίνεται να έχει προκαλέσει ζημιές σε αυτοκίνητα, φορτηγό και μοτοσικλέτα στο προαύλιο της επιχείρησης ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

