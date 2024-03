Λάρισα

Τροχαίο - Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδί

Πώς συνέβη το ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα την παράσυρση 4χρονου παιδιού

Συναγερμός στο ΕΚΑΒ σήμερα το μεσημέρι του Σαββάτου για τροχαίο ατύχημα στον Αμπελώνα Λάρισας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα παιδί 4 ετών, παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε το παιδί στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για τις πρώτες βοήθειες.

