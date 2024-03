Ηλεία

Πύργος: Διάρρηξη σε ψητοπωλείο με “χρυσή” λεία

Διάρρηξη σημειώθηκε σε ψητοπωλείο του Πύργου.

Διάρρηξη με λεία περίπου 10 χιλ. ευρώ, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στον Πύργο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε γνωστή ψησταριά της πόλης, όταν δράστης, γνώριμος στις Αρχές, διέρρηξε το κατάστημα, και σύμφωνα με πληροφορίες αφαίρεσε 10 χιλ. ευρώ, ενώ έπειτα τράπηκε σε φυγή.

Για το συμβάν ενημερώθηκαν άμεσα οι αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ., που κατάφεραν να ταυτοποιήσουν άμεσα το δράστη και σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες είναι θέμα χρόνου να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Πηγή: patrisnews.com

