Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – ΑΠΘ: Οι κατηγορίες για τους συλληφθέντες και τα ευρήματα των Αρχών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενώπιων του εισαγγελέα εμφανίστηκαν σήμερα οι 49 συλληφθέντες. Τι βρέθηκε κατά την αστυνομική έφοδο στο ΑΠΘ.

-

Ενώπιων των δικαστικών Αρχών εμφανίστηκαν το πρωί της Κυριακής οι 49 συλληφθέντες για τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στη Θεσσαλονίκη, Πωλίνα Κολοκοτρώνη, είναι για σοβαρή διατάραξη ομαλής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και για απείθεια οι 48 από τους 49, καθώς αρνήθηκαν να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα.

Παραπέμφθηκαν να δικαστούν αύριο στο αυτόφωρο και κρατούνται.

Για τα όπλα και τις φωτοβολίδες, που εντοπίστηκαν διεξάγεται ξεχωριστή έρευνα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για ευρήματα στο ΑΠΘ

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε, απογευματινές ώρες χθες (16-03-2024) σε χώρους του Α.Π.Θ, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, μετά από καταγγελία για την πρόκληση φθορών, εξωτερικά της υπό κατασκευής βιβλιοθήκης.

Την επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και ΔΡΑΣΗ της ίδια Διεύθυνσης, των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης, Αστυνομίας και Τροχαίας, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, προσήχθησαν συνολικά (49) άτομα, τα οποία συνελήφθησαν, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

22 ξύλινα κοντάρια, στις άκρες των οποίων ήταν προσαρμοσμένα τεμάχια υφάσματος,

12 αντιασφυξιογόνες μάσκες,

11 πυροσβεστήρες, περιέχοντες μπογιά,

4 πυροτεχνικές κατασκευές (τύπου ναυτικός πυρσός),

1 μεταλλικός κόφτης σιδήρου,

2 μεταλλικοί τροχοί κοπής,

2 δίσκοι κοπής,

1 μεταλλικό κλειδί τροχού,

1 βαριοπούλα,

6 κράνη δικυκλιστή,

2 ενεργοποιημένες αστυνομικές χειροβομβίδες χειρός (κρότου λάμψης και δακρυγόνο),

1 φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

είδη ρουχισμού (γάντια, μπαλακλάβες) και

πλήθος λουκέτων και αλυσίδων θυρών.



Προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Πατρινό καρναβάλι: Ηχείο έπεσε πάνω σε κοπέλα

Κρήτη: Κατηγορούμενος λιποθύμησε ακούγοντας την απόφαση του δικαστηρίου

Ολυμπιακοί Αγώνες: Στον “αέρα” ο αριθμός των Ρώσων που θα πάνε στο Παρίσι