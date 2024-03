Θεσσαλονίκη

Εκλογές στη Ρωσία - Θεσσαλονίκη: Ουρές δεκάδων μέτρων για να ψηφίσουν (βίντεο)

Τεράστιες ουρές από Ρώσους υπήκοους που συρρέουν κατά εκατοντάδες στο Ρωσικό Προξενείο.

Σε εξέλιξη οι εκλογές στη Ρωσία, με το προξενείο της χώρας στη Θεσσαλονίκη, να είναι γεμάτο από άτομα που περιμένουν να ψηφίσουν…

Κατά εκατοντάδες συρρέουν στο Ρωσικό Προξενείο οι Ρώσοι υπήκοοι που ζουν στη Θεσσαλονίκη, με τις ουρές να καλύπτουν ολόκληρο το τετράγωνο επί της Μητροπόλεως. Με τον πλανήτη να έχει στραμμένα τα βλέμματά τους στις εκλογές της Ρωσίας, οι πολίτες οι οποίοι ζουν στη Θεσσαλονίκη και στην Περιφέρεια έχουν σπεύσει για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

«Ήρθαμε να ψηφίσουμε γιατί νιώθουμε αυτή την ανάγκη για το μέλλον της χώρας μας. Ο Πούτιν μπορεί να είναι στην εξουσία 24 χρόνια και να μοιάζει εκ νέου ο νικητής, ωστόσο κι εμείς πρέπει να συμβάλουμε στην εκλογική διαδικασία, ακόμη και αν λείπουμε από την πατρίδα μας» ανέφερε Ρωσίδα πολίτης σε ιστοσελίδα της πόλης.

Υπογραμμίζει ότι περιμένει στην ουρά επί 45 λεπτά, χωρίς ακόμα να έχει φτάσει η σειρά της για να ψηφίσει. Περιμετρικά του Ρωσικού Προξενείου έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχουν τοποθετηθεί και δύο κλούβες με διμοιρίες των ΜΑΤ.

Οι επικριτές του Ρώσου πρόεδρου, που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας εδώ και 24 χρόνια, θα προσπαθήσουν σε κάθε περίπτωση να κάνουν να ακουστεί η φωνή τους, παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών, καλώντας τους υποστηρικτές τους να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες το μεσημέρι.

Οι εκλογές διεξάγονται σε 11 διαφορετικές ζώνες ώρας στη μεγαλύτερη χώρα του πλανήτη. Τα πρώτα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις περιοχές της Τσουκότκα και της Χερσονήσου της Καμτσάτκα, στην άπω ανατολή, αργά χθες βράδυ (ώρα Ελλάδας). Τα τελευταία εκλογικά τμήματα στον θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική αναμένεται να κλείσουν απόψε, στις 20.00 (ώρα Ελλάδας). Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν exit polls και τα πρώτα αποτελέσματα από το κρατικό ινστιτούτο Vtsiom. Η καταμέτρηση των ψήφων αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο το πρωί.

