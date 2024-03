Εύβοια

Χαλκίδα – Καταγγελία: ”Έκλεψαν από αστυνομικό το όπλο του και δεν έγινε ούτε ΕΔΕ”

Τι αναφέρει συνάδελφος του στελέχους της ΕΛΑΣ και γιατί κάνει λόγο για απόπειρα παρασιώπησης του γεγονότος από τη διοίκηση.

Μια ασυνήθιστη υπόθεση «εξαφάνισης» υπηρεσιακού αστυνομικού όπλου φέρεται να λαμβάνει χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Αστυνομία της Χαλκιδας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ενημερωτικής ιστοσελίδας της Εύβοιας eviazoom.gr , ένας υπάλληλος του Αστυνομικού Τμήματος Χαλκίδας ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα παραλαβής αλληλογραφίας, ανέφερε στην υπηρεσία του ότι έχασε το υπηρεσιακό του όπλο και συγκεκριμένα ότι του το έκλεψαν μέσα από το σπίτι του που βρίσκεται στη περιοχή της Νέας Λαμψάκου.

Συνάδελφός του φέρεται να δήλωσε στην ιστοσελίδα: «Για το γεγονός ούτε ΕΔΕ έχει διενεργηθεί, ούτε καν έχει ακουστεί πουθενά το παραμικρό».

