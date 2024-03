Λακωνία

Λακωνία: Φωτιά σε δασική έκταση

Πώς εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο ιδιαίτερα γνωστό αυτό δάσος της Πελοποννήσου. Ποιες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκαν.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Κυριακή 24 Μαρτίου λίγο πριν τις 16.00 σε δασική έκταση στην περιοχή «Άγιος Μάμας» της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, κοντά στους Μολάους.

Για την αντιμετώπιση του συμβάντος κινητοποιήθηκαν 40 στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος σε 2 Ομάδες Πεζοπόρων Τμημάτων, 12 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης μηχανήματα τεχνικών έργων και υδροφόρες, των κατά τόπον αρμοδίων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η φωτιά έκαψε κατά κύριο λόγο χαμηλή βλάστηση και δεν αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα απειλητική για τις γύρω κατοικημένες περιοχές της Λακωνίας, κυρίως διότι έγινε έγκαιρη κινητοποίηση με σκοπό και αποτέλεσμα, να περιοριστεί ο κίνδυνος επέκτασης και γενίκευσής της.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Μάμας Λακωνίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 24, 2024

