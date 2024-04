Αιτωλοακαρνανία

Ενδοοικογενειακή βία – Αιτωλικό: Χτύπησε με τούβλο τη γυναίκα του

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αυτήν τη φορά στο Αιτωλικό. Η καταγγελία της γυναίκας.

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε τη Δευτέρα στο Αιτωλικό.

Μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι, το οποίο όπως είπε της το κατάφερε ο 51χρονος σύζυγός της, όταν τη χτύπησε με τούβλο, κατά τη διάρκεια καβγά.

Το θύμα υποβλήθηκε σε εξετάσεις και δεν φέρεται να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την υγεία της, η ίδια όμως μαζί με το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου Μεσολογγίου, ειδοποίησαν τις Αρχές.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι της, όμως ο σύζυγός της είχε εξαφανιστεί και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και ενδοοικογενειακή βία.

