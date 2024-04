Χίος

Μεταναστευτικό – Χίος: Νεκροί και επιχείρηση διάσωσης

Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού για τη διάσωση ανθρώπων από βραχώδη περιοχή.

Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε στην ακτή των Καρδαμύλων, στη Χίο.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού έγινε σε βραχώδη περιοχή, όπου βρίσκονταν δεκάδες άνθρωποι, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως έχουν διασωθεί 16 άτομα και να έχουν εντοπιστεί τρεις σοροί.

Νεότερες πληροφορίες επιβεβαίωσαν το σενάριο για την ανεύρεση τριών σορών. Πρόκειται για τις σορούς τριών ανήλικων κοριτσιών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 3 πλοία του Λιμενικού, καθώς και χερσαίες δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν και δύο ασθενοφόρα.