Θεσσαλονίκη: Διάρρηξη σε κατάστημα ρούχων στον Εύοσμο (βίντεο - ντοκουμέντο)

Πέταξε τα ρούχα για να ξεφύγει ο δράστης. Τι δείχμει βίντεο - ντοκουμέντο

Διάρρηξη σε κατάστημα ρούχων σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στον Εύοσμο στη Θεσσαλονίκη.

Ο δράστης έσπασε τη τζαμαρία του καταστήματος από την πλαϊνή πλευρά, μπήκε μέσα και πήρε χρήματα από το ταμείο.

Την ίδια ώρα, χτύπησε ο συναγερμός και ειδοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στο κινητό του τηλέφωνο. Έφτασε και η Αστυνομία και ξεκίνησε τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Ο διαρρήκτης έγινε αντιληπτός από έναν ιδιοκτήτη φούρνου που βρίσκεται απέναντι από το κατάστημα και προσπάθησε να τον πιάσει. Ωστόσο, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει αλλά από τον πανικό του άφησε πίσω του τα διαρρηκτικά του εργαλεία και πέταξε ορισμένα από τα ρούχα που είχε πάρει μαζί του.

