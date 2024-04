Φθιώτιδα

Λαμία: χτυπούσε και άφηνε νηστικά τα παιδιά του για να τα τιμωρήσει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας, κακοποιούσε τα 4 θετά, και το ένα βιολογικό του παιδί και μάλιστα με την ανοχή της μητέρας τους.

-

Το δράμα πέντε ανήλικων παιδιών ηλικίας από 5 έως 16 ετών, έφερε στο φως το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, εκδικάζοντας υπόθεση κακοποίησής τους από τον πατέρα και σύντροφο της μητέρας τους, με την ανοχή της τελευταίας.

Τα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά ήταν από τον πρώτο γάμο της γυναίκας, ενώ το μικρότερο ήταν καρπός της σχέσης των δύο κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο άνδρας άφηνε κατ' επανάληψη νηστικά τα πέντε παιδιά προκειμένου να τα τιμωρήσει, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που τα χτυπούσε! Κι όλα αυτά με την ανοχή - όπως είχε διατυπωθεί αρχικά - της μητέρας.

Αποκορύφωμα της βίαιης συμπεριφοράς του ήταν να απειλήσει με καραμπίνα το μεγαλύτερο γιο της συντρόφου του, όταν εκείνος ήταν μόλις 14,5 ετών!

Το Δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και του επέβαλλε ποινή φυλάκισης ενός έτους για κάθε παιδί, ποινή που κατά συγχώνευση έφτασε τους 36 μήνες, με την πρόβλεψη του νόμου για 3ετη αναστολή.

Η μητέρα κρίθηκε αθώα για συνέργεια στην ανωτέρω πράξη αλλά και για συνέργεια σε έκθεση σε κίνδυνο των ανήλικων παιδιών της.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Παπαδάκης - Αυτιάς μαζί στην τηλεόραση μετά από 21 χρόνια (βιντεο)

Τζόνσον: Απορρίπτει την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και… απαγγέλλει Ιλιάδα (βίντεο)

Ύψη κτηρίων: “Στοπ” και από την Κηφισιά σε νέες οικοδομικές άδειες